Журналіст намагався з'їсти величезний сніданок на 8000 калорій: що в нього входить

У Кардіффі, що у Великій Британії, є кафе Ramon’s, широко відоме неймовірним кулінарним челенджем. Власники пропонують відвідувачам спробувати велетенський сніданок з промовистою назвою "Титан". Він має 8000 калорій.

Суть челенджу чітка і зрозуміла – з'їсти все за годину. Якщо відвідувачеві це вдасться – він отримає їжу безкоштовно, якщо ж ні – доведеться заплатити повну вартість позиції. "Титан" коштує 35 фунтів стерлінгів (1300 гривень). Здавалося б, що усе просто, але більше ніж за 10 років нікому так і не вдалося перемогти.

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Що входить у сніданок на 8000 калорій



Сніданок виносять в зал троє людей / Фото Wales Online

Гостям Ramon’s, які наважуються на цей сніданок, потрібно з'їсти за 60 хвилин:

8 шматочків бекону;

8 сосисок;

8 смажених яєць;

6 картопляників;

6 шматків кров'яної ковбаси;

450 грамів грибів;

450 грамів смаженої картоплі;

омлет з 4 яєць;

помідори;

печені боби;

3 ванільних оладки;

4 скибки хліба з маслом;

4 тости.

До сніданку додають ще півлітра апельсинового соку та чашку чаю. Усе це має колосальну енергетичну цінність – 8000 калорій.

Експеримент журналіста

Середня рекомендована добова норма калорій складає: для жінок – 2000 калорій, для чоловіків – 2500 калорій. Калорійність сніданку "Титан" перевищує це значення у 4 та 3,2 раза відповідно.

Прийняти виклик погодився і журналіст видання Wales Online Джон Джонс. Він зізнався, що почав нервуватися вже тоді, коли побачив на столі 7 тарілок, повних їжі.

Спочатку все йшло доволі добре. Чоловік з'їв трохи сосисок та бекону, а також картопляник, який неймовірно прийшовся йому до смаку. Потім він прийнявся за помідори, боби та гриби. Але через 20 хвилин після початку журналіст досі не бачив дна жодної з тарілок.



Журналіст спробував подолати виклик, який не піддався нікому / Фото Wales Online

Джон Джонс зізнався, що найбільшою проблемою для нього став хліб. Загалом йому потрібно було з'їсти майже буханку хліба, і він ніяк не міг змусити себе почати.

Коли минуло 30 хвилин, у мене на лобі вже виступив піт, але гігантські тарілки з їжею досі були наповнені,

– поділився журналіст.

Чоловік продовжував їсти, але почував себе все більш ситим. Йому вдалося подолати близько половини усієї їжі, при цьому він майже не торкнувся до хліба та омлету. Згодом Джону довелося зробити невелику перерву, під час якої він пив апельсиновий сік.

Після цього він з'їв ще кілька шматочків ванільної оладки, і зрозумів, що більше не може. "Залишалося трохи менше ніж 15 хвилин до кінця, я кинув рушник і обхопив голову руками. У мене боліла щелепа і живіт".



Джонові Джонсу не вдалося подужати усю їжу / Фото Wales Online

Поки чоловік намагався подужати величезну кількість їжі за раз, інші відвідувачі закладу підбадьорювали його. Це не допомогло Джонові виконати завдання, але покращило настрій. Врешті, коли все закінчилося, а журналіст так і не вийшов з цієї гри переможцем, публіка все одно аплодувала йому.