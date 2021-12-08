Неможливо жити: 15 фото жахливих квартир та будинків, які здають в оренду

Мабуть, кожен, хто коли-небудь шукав квартиру для оренди, знає, що це дуже непроста справа. Потрібно знайти варіант, який влаштовуватиме виглядом, зручностями, розташуванням та іншими нюансами.

Якщо в більшості випадків на кожен товар знаходиться свій купець, то на ринку нерухомості трапляється й таке житло, яке не сподобається нікому. Фото саме таких квартир та будинків публікують на інстаграм-сторінці Terrible Real Estate Photos. Дивитися на них буває смішно, але від усвідомлення того, що тут справді пропонують комусь жити, посмішка зникає.

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