Неможливо жити: 15 фото жахливих квартир та будинків, які здають в оренду
8 грудня 2021 , 17:09Читать новость на русском
Мабуть, кожен, хто коли-небудь шукав квартиру для оренди, знає, що це дуже непроста справа. Потрібно знайти варіант, який влаштовуватиме виглядом, зручностями, розташуванням та іншими нюансами.
Якщо в більшості випадків на кожен товар знаходиться свій купець, то на ринку нерухомості трапляється й таке житло, яке не сподобається нікому. Фото саме таких квартир та будинків публікують на інстаграм-сторінці Terrible Real Estate Photos. Дивитися на них буває смішно, але від усвідомлення того, що тут справді пропонують комусь жити, посмішка зникає.
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