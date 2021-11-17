Не надто інтелектуальна: обрано найкумеднішу фотографію дикої природи 2021 року

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards був заснований в 2015 році професійними фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Салламом. Його мета – за допомогою гумору сприяти збереженню дикої природи.

Кількість та якість заявок, отриманих організаторами конкурсу у 2021 році, була вражаючою – понад 7000 фотографій з усіх куточків земної кулі. Величезна кількість зображень, яка надійшла до Comedy Wildlife Photography Awards, ілюструє прагнення до участі в охороні природи та нагадує, що дика природа дійсно неймовірна і кумедна, і необхідно робити все можливе, щоб захистити її.

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Скоротити список фотографій цього року було важче, ніж коли-небудь, адже було так багато кумедних фотографій, які змушували нас сміятися,

– розповів Том Саллам.

Найкумеднішою фотографією дикої природи у 2021 році став знімок Кена Дженсена з Великої Британії. На світлині під назвою "Ой!" зображена золота шовкова мавпа, яка потрапила в невелику неприємність на дроті. Кадр був зроблений чоловіком у Китаї під час сімейного відпочинку.

Увага, яку моя робота отримала за останні кілька місяців, була неймовірною. Це таке прекрасне почуття – знати, що твій знімок змушує людей посміхатися по всьому світу і допомагає підтримувати заходи щодо збереження і захисту природи,

– поділився емоціями автор фотографії.



Обрано найсмішнішу фотографію дикої природи 2021 року / Фото Comedy Wildlife Photo

Ой! Золота шовкова мавпа з провінції Юньнань, Китай – це насправді прояв агресії. Проте положення, в якому перебуває мавпа, виглядає досить болісно!

– підписав світлину Кен Дженсен.

Головний приз конкурсу – тижневе сафарі в природному заповіднику Масаї Мара в Кенії. Також Дженсен отримав унікальні подарунки – сумку для фотоапарата та інші сувеніри ручної роботи з Art Garage в Дар-ес-Саламі, Танзанія.

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Конкурс фотографій Comedy Wildlife Photography Awards / Фото Comedy Wildlife Photo