Не міг знайти дівчину: актор, що зіграв у фільмі змію, через свою роль мав проблеми з жінками

Іноді актори настільки добре вживаються у свою роль, що глядачі та фанати починають ототожнювати кіношний образ та справжню людину, а це, звичайно, не є правильним. Такі хибні думки часом можуть сильно впливати на життя акторів.

Боб Сміт-молодший, актор та зірка популярного ганського фільму 1990-х років "Діаболо", розповів, що ця роль повпливала на його стосунки із жінками. Річ у тім, що він зіграв чоловіка, який перетворювався у змію та нападав на людей, а дівчата, з якими він знайомився, побоювалися, що таке вміння є у нього і в реальному житті.

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Мені було складно знайти дівчину для серйозних стосунків і шлюбу. Усі вони відмовляли мені, бо думали, що у майбутньому я перетворюся в змію,

– розповів Боб Сміт-молодший в інтерв'ю на радіо Pure FM.

Врешті актор знайшов кохання і одружився, проте його дружина ніколи не бачила фільму "Діаболо" до знайомства з ним. Вона переглянула стрічку вже у шлюбі, і була здивована роллю свого чоловіка. "Вона запитала мене, навіщо я зіграв у цьому, але ми вже були одружені", – поділився Боб Сміт.



Популярний ганський фільм "Діаболо" / Постер TMDB

Попри це, артист не шкодує, що знявся у стрічці та виконав таку роль. Він вважає, що така реакція на нього у реальному житті є доказом того, що він чудово впорався зі своїм завданням.

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