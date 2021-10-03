Щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначається День вчителя. У цей день заведено вітати педагогів з їх професійним святом та дякувати їм за нелегку працю.

Звісно, що в стороні не залишились користувачі мереж, які теж колись ходили в школу. Вони відреагували на свято смішними мемами та фотожабами.

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Вітайте своїх вчителів зі святом не тільки красиво, але і смішно. Такий варіант підніме настрій, зарядить позитивом і надовго запам'ятається викладачеві.



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Апостроф



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Апостроф



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Апостроф



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Апостроф



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Апостроф



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото Bored Panda



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото із соцмереж



Найсмішніші меми та фотожаби до Дня вчителя / Фото із соцмереж

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