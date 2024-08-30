Купила 3 квартири і їсть на 55 гривень на день: як живе "найощадливіша" жінка

Японку Сакі Тамогамі називають найощадливішою жінкою. Адже завдяки постійним обмеженням у 37 років вона вже придбала 3 квартири.

Все завдяки своєму прагненню витрачати якомога менше грошей на такі речі, як їжа, одяг та догляд за собою.

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Жінка ще з 19 років поставила собі за мету купити 3 будинки. Після восьми років ощадливого життя Тамогамі змогла купити свій перший будинок. Вона одразу ж здала його в оренду, використовуючи щомісячну орендну плату для виплати іпотеки, і продовжувала жити якомога скупіше.

Через пару років вона купила другий будинок за 18 мільйонів ієн (124 000 доларів), а 5 років тому вона досягла своєї мети – купила третій будинок за 37 мільйонів ієн (256 000 доларів).

Попри те, що вона досягла своєї мети, Сакі продовжує жити економно і відкладати гроші, щоб допомогти врятованим котам. Вона вже відкрила котяче кафе на першому поверсі одного зі своїх будинків і планує інвестувати в інші об'єкти нерухомості в майбутньому.

Якими секретами поділилася жінка

Перше, що вона зробила – припинила купувати новий одяг, натомість приймала подачки від родини та друзів і краще дбала про одяг, який вже мала. Потім вона почала скорочувати витрати на їжу, покладаючись в основному на дешеві страви, такі як локшина удон, тости і редиска зі знижкою для підтримання життєдіяльності.

Ніколи не купуйте те, чого немає на розпродажі!,

– порадила жінка.

Зараз вона вже звикла витрачати максимум 56 гривень на день на їжу. Щоб досягти цього, вона покладалася переважно на дешеві інгредієнти, зрідка купуючи шматок лосося на розпродажі, готувала їжу вдома і навіть їла просто з каструль, щоб заощадити гроші на посуді.

Історія Сакі Тамогамі отримала неоднозначні відгуки від громадськості: одні люди хвалять її за відданість справі, а інші попереджають, що вона ризикує своїм життям, споживаючи неякісну їжу і нехтуючи своїми щоденними потребами заради матеріальної вигоди.