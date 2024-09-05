Студент з Індії створив найменший у світі пилосос з ручки: дивовижне фото

Студент Тапала Надамуні з Індії потрапив до Книги рекордів Гіннеса. 23-річний хлопець самотужки створив найменший у світі пилосос.

Його розмір становить лише 0,65 сантиметра. Це менше, ніж ширина середнього нігтя на мізинці.

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Цікаво, що раніше Тапала вже мав такий світовий рекорд. У 2020 році він створив пилосос, розміром 1,76 сантиметра. Але згодом його рекорд побили, тож останні два роки він намагався повернути собі титул.

Хлопець розповів, що цього разу "прийшов з абсолютно новим дизайном", підготувавши понад 50 принципових схем, щоб забезпечити відповідність свого творіння необхідним стандартам.



Найменший у світі пилосос / Фото Guinness World Records

Що відомо про найменший у світі пилосос

Його вакуум виготовлений здебільшого з кулькової ручки, яку можна заправляти, з додаванням невеликих шматочків пластику та металу. Пилосос збирає сміття за допомогою всмоктування, що відбувається шляхом від'ємного внутрішнього тиску.

Усі студенти нашого коледжу були приголомшені цим крихітним пилососом, а мої викладачі сказали мені, що це найкрасивіший витвір, який вони коли-небудь бачили,

– зізнався винахідник.

Під час підключення до джерела живлення пилосос видає дзижчання і здатен всмоктувати частинки пилу, які потім можна викинути назовні.

Загалом Тапала витратив на цей проєкт близько 20 000 рупій (238 доларів).

Довідка. Новий пилосос на 0,2 см менше, ніж попередній рекорд, встановлений 2022 року.