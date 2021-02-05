Найкурйозніші закони про казино та гральну діяльність

Джерело:24 канал
Законодавче регулювання гральної діяльності значно відрізняється у різних країнах світу. Звичайно, це серйозне питання, проте іноді обмеження та заборони межують з абсурдом й викликають відверте нерозуміння і насмішки.
Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про курйозні та навіть безглузді закони різних країн, що стосуються азартних ігор.
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Курйозні закони про казино в США / Фото Winning Chips
США відомі вкрай специфічним законодавством у всіх сферах. Гральна діяльність не стала винятком.
У деяких європейських країнах також є дивні закони щодо азартних ігор. Наприклад, у Великій Британії гральна діяльність офіційно заборонена. Проте грати в казино можуть члени елітних клубів. Раніше, щоб стати учасником такого клубу, потрібно було подати заявку та чекати затвердження декілька місяців чи навіть років. Зараз членські картки, які дозволяють розважатися в казино протягом доби, можна купити прямо біля входу до закладу.
ОПАП – єдина легальна організація, що приймає ставки в Греції / Фото Diastasi
У Греції також діє заборона на азартні ігри. Але під неї підпадають не лише казино, а ще й шахи та казуальні комп'ютерні ігри включно з PlayStation. Таким чином, у Греції офіційно легалізована діяльність лише однієї громадської організації футбольного прогнозу – ОПАП.
Згідно з законодавством, у Канаді отримати гроші зі ставки можна отримати за однієї умови – якщо довести, що виграш зароблений завдяки розрахункам, а не звичайному везінню. Для цього потрібно розв'язати математичну задачу, приклад або рівняння.
Цікаві моменти австралійського законодавства / Фото Gambling Sites
В Австралії була одна обов'язкова умова для азартних гравців. Перед початком гри вони повинні були зазначати конкретну суму, яку готові витратити та, в разі чого, програти. Коли введений депозит закінчувався – гра зупинялася і продовжити її було неможливо.
Згодом цей закон скасували, проте заборонили встановлювати в гральних залах банкомати, щоб гравці не могли зняти готівку та витратити більше коштів, ніж планували.
Також в Австралії не можна використовувати навушники під час гри на автоматах, щоб не втрачати концентрації.
В Африці можна поставити на кін не лише гроші чи майно, а й близьких родичів. Це передбачається правами африканських етнічних груп. Одного разу в Уганді чоловік на ім'я Генрі Дхабасані поставив на перемогу футбольного клубу "Арсенал" свою дружину та автомобіль.