Навіщо ви це робите: тіктокер спростовує лайфхаки і збирає мільйони підписників – найкращі відео

21-річний блогер з Італії Хабі Лейм підкорив мережу новим форматом коротких відеороликів у тіктоці. Він розвінчує дивні лайфхаки, які насправді не полегшують життя, а навпаки ускладнюють його. Схоже, що "антилайфхаки" користуються набагато більшим попитом – за місяць на блогера підписалися понад 30 мільйонів людей.

Формат його відео надзвичайно простий – Хабі показує лайфхак з мережі, а потім виконує ту саму дію найпростішим і найлогічнішим способом. При цьому блогер мовчить – за нього говорить його виразний погляд.

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Як Хабі Лейм став популярним

Хабі зареєструвався у тіктоці ще в березні 2020 року, коли усі були змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Популярність прийшла до нього не одразу – за перший рік існування свого профілю він зібрав близько мільйона підписників.

Проте у квітні 2021 року кількість підписників почала доволі швидко рости. 12 квітня їх було вже 6 мільйонів, а ще через 3 дні – 14 мільйонів. Наразі на нього підписані 40,2 мільйона людей, тобто менше ніж за місяць за сторінкою Хабі почали слідкувати понад 30 мільйонів користувачів тіктоку.

За такий короткий час йому вдалося побити багато рекордів. Він займає 21 місце у рейтингу найпопулярніших тіктокерів світу за даними платформи SocialBlade. Крім того, його профіль став найбільш відвідуваним в Італії.

Розваги 24 підготували добірку відеороликів Хабі Лейма, які зібрали найбільше переглядів та вподобань. Приємного перегляду!

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