Де погуляти у Дніпрі: цікаві парки для відпочинку на природі

Дніпро – одне з найбільших міст України, відоме своєю промисловістю. Однак також там є чимало мальовничих парків та зелених зон. Це місто пропонує безліч місць для відпочинку на природі, де можна насолодитися свіжим повітрям, активними розвагами та затишними прогулянками.

Про найцікавіші парки Дніпра, які варто відвідати, читайте у матеріалі Розваги 24.

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Парк імені Лазаря Глоби

Парк імені Лазаря Глоби – один з найстаріших і найулюбленіших парків Дніпра. Розташований у центральній частині міста, він є справжнім оазисом серед міської метушні.

Переваги:

Велика зелена зона: Парк відомий своїми мальовничими алеями та квітниками.

Парк відомий своїми мальовничими алеями та квітниками. Дитячі розваги: Тут є багато дитячих майданчиків, атракціонів, а також луна-парк.

Тут є багато дитячих майданчиків, атракціонів, а також луна-парк. Культурні заходи: Влітку в парку часто проводяться концерти, фестивалі та інші культурні події.

Влітку в парку часто проводяться концерти, фестивалі та інші культурні події. Спортивні майданчики: Парк пропонує можливості для активного відпочинку, зокрема спортивні майданчики для гри у волейбол, баскетбол та футбол.



Парк імені Лазаря Глоби / Фото INSIDE-UA

Парк Шевченка

Цей парк є одним з найбільших у місті та розташований на мальовничому березі річки Дніпро. Він має історичне значення та є улюбленим місцем відпочинку як місцевих жителів, так і гостей міста.

Переваги:

Прекрасні краєвиди: З парку відкриваються чудові краєвиди на річку та міські пейзажі.

З парку відкриваються чудові краєвиди на річку та міські пейзажі. Зоопарк та ботанічний сад: У парку знаходяться зоопарк і ботанічний сад, де можна побачити рідкісні види рослин та тварин.

У парку знаходяться зоопарк і ботанічний сад, де можна побачити рідкісні види рослин та тварин. Спортивні та дитячі майданчики: Парк пропонує різноманітні можливості для активного відпочинку та дитячих розваг.

Парк "Зелений Гай"

Парк "Зелений Гай" – це простора зелена зона з розмаїттям дерев, кущів та квітників. Він розташований у затишному районі міста, що робить його ідеальним місцем для відпочинку на природі.

Переваги:

Спокій та затишок: Ідеальне місце для тих, хто шукає спокій і хоче втекти від міської суєти.

Ідеальне місце для тих, хто шукає спокій і хоче втекти від міської суєти. Прогулянкові алеї: Парк має багато затишних алей для піших прогулянок.

Парк має багато затишних алей для піших прогулянок. Пікнікові зони: В парку є спеціально обладнані місця для пікніків, що робить його популярним місцем для сімейних вихідних.

В парку є спеціально обладнані місця для пікніків, що робить його популярним місцем для сімейних вихідних. Розваги для дітей: Є дитячі майданчики та зони для активних ігор.

Парк "Зелений Гай" / Фото dnepr.name

Молодіжний парк

Молодіжний парк – це сучасний парк, розрахований на молодь та сім'ї з дітьми. Він пропонує широкий спектр розваг та активностей.

Переваги:

Сучасні атракціони: Парк обладнаний новими атракціонами та розвагами для дітей і дорослих.

Парк обладнаний новими атракціонами та розвагами для дітей і дорослих. Скейт-парк: Спеціально обладнана зона для любителів скейтбордингу та роликів.

Спеціально обладнана зона для любителів скейтбордингу та роликів. Кафе та ресторани: На території парку є кафе та ресторани, де можна перекусити та відпочити.

На території парку є кафе та ресторани, де можна перекусити та відпочити. Культурні заходи: Часто проводяться концерти, майстер-класи та інші заходи для молоді.

І це лише найпопулярніші парки Дніпра. Насправді ж їх значно більше. І у кожному з парків є щось цікаве і варте вашої уваги.