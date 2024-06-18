Про найцікавіші парки Дніпра, які варто відвідати, читайте у матеріалі Розваги 24.

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Парк імені Лазаря Глоби

Парк імені Лазаря Глоби – один з найстаріших і найулюбленіших парків Дніпра. Розташований у центральній частині міста, він є справжнім оазисом серед міської метушні.

Переваги:

Велика зелена зона: Парк відомий своїми мальовничими алеями та квітниками.

Парк відомий своїми мальовничими алеями та квітниками. Дитячі розваги: Тут є багато дитячих майданчиків, атракціонів, а також луна-парк.

Тут є багато дитячих майданчиків, атракціонів, а також луна-парк. Культурні заходи: Влітку в парку часто проводяться концерти, фестивалі та інші культурні події.

Влітку в парку часто проводяться концерти, фестивалі та інші культурні події. Спортивні майданчики: Парк пропонує можливості для активного відпочинку, зокрема спортивні майданчики для гри у волейбол, баскетбол та футбол.



Парк імені Лазаря Глоби / Фото INSIDE-UA

Парк Шевченка

Цей парк є одним з найбільших у місті та розташований на мальовничому березі річки Дніпро. Він має історичне значення та є улюбленим місцем відпочинку як місцевих жителів, так і гостей міста.

Переваги:

Прекрасні краєвиди: З парку відкриваються чудові краєвиди на річку та міські пейзажі.

З парку відкриваються чудові краєвиди на річку та міські пейзажі. Зоопарк та ботанічний сад: У парку знаходяться зоопарк і ботанічний сад, де можна побачити рідкісні види рослин та тварин.

У парку знаходяться зоопарк і ботанічний сад, де можна побачити рідкісні види рослин та тварин. Спортивні та дитячі майданчики: Парк пропонує різноманітні можливості для активного відпочинку та дитячих розваг.

Парк "Зелений Гай"

Парк "Зелений Гай" – це простора зелена зона з розмаїттям дерев, кущів та квітників. Він розташований у затишному районі міста, що робить його ідеальним місцем для відпочинку на природі.

Переваги:

Спокій та затишок: Ідеальне місце для тих, хто шукає спокій і хоче втекти від міської суєти.

Ідеальне місце для тих, хто шукає спокій і хоче втекти від міської суєти. Прогулянкові алеї: Парк має багато затишних алей для піших прогулянок.

Парк має багато затишних алей для піших прогулянок. Пікнікові зони: В парку є спеціально обладнані місця для пікніків, що робить його популярним місцем для сімейних вихідних.

В парку є спеціально обладнані місця для пікніків, що робить його популярним місцем для сімейних вихідних. Розваги для дітей: Є дитячі майданчики та зони для активних ігор.

Парк "Зелений Гай" / Фото dnepr.name

Молодіжний парк

Молодіжний парк – це сучасний парк, розрахований на молодь та сім'ї з дітьми. Він пропонує широкий спектр розваг та активностей.

Переваги:

Сучасні атракціони: Парк обладнаний новими атракціонами та розвагами для дітей і дорослих.

Парк обладнаний новими атракціонами та розвагами для дітей і дорослих. Скейт-парк: Спеціально обладнана зона для любителів скейтбордингу та роликів.

Спеціально обладнана зона для любителів скейтбордингу та роликів. Кафе та ресторани: На території парку є кафе та ресторани, де можна перекусити та відпочити.

На території парку є кафе та ресторани, де можна перекусити та відпочити. Культурні заходи: Часто проводяться концерти, майстер-класи та інші заходи для молоді.

І це лише найпопулярніші парки Дніпра. Насправді ж їх значно більше. І у кожному з парків є щось цікаве і варте вашої уваги.