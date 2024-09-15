Де погуляти у Чернівцях: добірка найкрасивіших місць

Чернівці – надзвичайно гарне місто, яке вабить туристів своєю архітектурою, атмосферою та красою. Пам'яток тут чимало, і дійсно важко визначитися з місцями, які варто відвідати у Чернівцях.

Але скласти для себе ідеальний маршрут вам допоможуть Розваги 24.

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Резиденція митрополитів Буковини та Далмації

Першим місцем, яке необхідно відвідати в Чернівцях, є, безсумнівно, архітектурний шедевр – резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Над її будівництвом трудилися найкращі віденські, чеські, буковинські майстри.

На сьогодні колишня резиденція використовується як головний корпус Чернівецького національного університету. Ця будівля часто з'являється у кінострічках. Кожен, хто побуває у місті, повинен її відвідати, аби поринути у цю атмосферу.



Чернівецький національний університет / Фото Unsplash

Вулиця Ольги Кобилянської

Це головна пішохідна вулиця Чернівців, яка є самісіньким серцем міста. Вона переповнена крамницями, затишними кав'ярнями, ресторанами, сувенірними крамницями. Там поєднуються різноманітні епохи, кожна будівля дихає своєю неповторною історією.

Аптека-музей

Раз ви вже гуляєте вулицею Кобилянської, то варто зайти до одного маленького музею – аптеки. Подібні музеї в Україні є тільки в Києві та Львові, а третій – у Чернівцях. Історія аптеки розпочалася ще на початку 20 століття – 1903 року. Цікавим є те, що це єдина аптека в місті, де по сьогодні виготовляють лікарські форми на замовлення. Це одне з місць, яке варто побачити у Чернівцях на власні очі.



Вулиця Кобилянської / Фото "ТамТур"

Костел Пресвятого Серця Ісуса

В Україні не часто можна побачити будівлі у стилі неоготики, але в Чернівцях це можливо. Костел Пресвятого Серця Ісуса якраз виконаний за правилами неоготики. Храм був споруджений на замовлення ордену єзуїтів наприкінці 19 століття.

Сюди привезено орган із Німеччини, який коштував шалені гроші. А із Шотландії доставили три дзвони і найбільший з них назвали "Серце Ісуса". На сьогодні храм перебуває у власності римо-католицької громади, і тут ведуться реставраційні роботи.



Костел Пресвятого Серця Ісуса / Фото "ТамТур"