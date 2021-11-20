Настінні килими виходять на новий рівень: художник створює нестандартні інсталяції

Азербайджанський художник переосмислює традиції ремісництва та перетворює плетені килими на "рідину". Яскраві роботи відомого митця стирають межі та стереотипи, пропонуючи світу щось абсолютно нове.

Неймовірні килими художник Фаїг Ахмед створює за допомогою комп’ютера та традиційних технік килимоплетіння.

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Чоловік з Баку ламає стереотип, що килими на стінах – пережиток минулого.

Звідки взялися настінні килими Традиція вішати килими на стіни прийшла до Європи у XV століття з Півдня. Кочівники, які жили на територіях Туреччини, Азербайджану та Казахстану, завішували стіни своїх юрт килимами – так намети утримували тепло. У СРСР настінні килими стали предметом розкоші – а традицію вішати їх "совєти" взяли якраз із Азербайджану. Зараз килими на стінах вважаються атрибутом радянського життя та сприймаються більше як мем, аніж елемент дизайну.

Та Ахмед впевнений, що нищівні стереотипи щодо килимової скульптури можна викорінити – митець переосмислює форму та візерунки традиційних килимів, перетворюючи їх на модерністичні витвори мистецтва.

Настінний килим Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Художник вплітає у килими концептуальні мотиви та історичні події, які відбувалися в Азербайджані.

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Він використовує комп’ютерні технології для створення ескізів та обирає складні традиційні методи килимарства. Настінні інсталяції Ахмед робить власноруч.

Як митець створює килими: дивіться відео

Роботи митця демонструються по всьому світі – у США, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Канаді, Австралії та багатьох інших.

Усі роботи Фаїг публікує на своєму сайті.

Настінний килим Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настінний килим Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настінний килим Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настінний килим Ахмеда / Фото Sapar Contemporary

Настінний килим Ахмеда / Фото Sapar Contemporary