Наркоторговця з Великої Британії вирахували завдяки фотографії сиру: як це вдалося

Поліція британського міста Ліверпуль вирахувала та затримала наркоторговця Карла Стюарта завдяки фотографії шматка сиру, який злочинець тримав у руках. Криміналісти попрацювали зі світлиною і змогли отримати відбитки пальців чоловіка.

Фотографією сиру Стілтон 39-річний Карл Стюарт поділився у сервісі зашифрованих повідомлень EncroChat, до якого отримали доступ правоохоронці. За даними Національного агентства з питань злочинності, цією мережею користуються "виключно злочинці" для здійснення своєї діяльності, зокрема відмивання грошей, торгівлі наркотиками та зброєю.

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Після того як поліцейські отримали знімок, до справи взялися криміналісти. Вони покращили якість фото та змогли ідентифікувати чоловіка за відбитками пальців.

Виявилося, що Карл Стюарт використовував EncroChat під вигаданим псевдонімом Toffeeforce для збуту великої кількості ліків класів А та B. Правоохоронці затримали чоловіка, після чого він зізнався у скоєних злочинах. У Королівському суді Ліверпуля його засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі.

Карл Стюарт був причетний до постачання великої кількості наркотичних речовин, але був спійманий через свою любов до сиру Стілтон,

– сказав інспектор поліції Лі Вілкінсон.

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