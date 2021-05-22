На той час Челсі Когсвелл працювала у їдальні Центру бойової підготовки армії в Нью-Брансвіку. Згідно з судовими документами, вона сама приготувала кекси і роздала їх своїм колегам. Цей інцидент став першим випадком, коли військовослужбовця звинувачують у розповсюдженні марихуани колегам без їхньої згоди.

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Солдати, які куштували кекси із наркотичною речовиною, не змогли належним чином пройти навчання. Як пізніше виявилося, усі вони відчували зневоднення, втому, сплутаність свідомості, сухість у роті та параною. Лише один із них був при здоровому глузді – він відмовився від гостинця Челсі.

Жінці висунули звинувачення по 18 пунктах. Серед них – вживання та розповсюдження наркотичних речовин, порушення дисципліни та порядку, ганебна поведінка. Суд розпочнеться у серпні в Нью-Брансвіку. До того часу Челсі Когсвелл залишатиметься на службі.