Нарешті вдома: IKEA присвятила рекламу виходу Ангели Меркель на пенсію

Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини, що, безумовно, стало гучним інфоприводом. Компанія IKEA використала його та присвятила цій події рекламу.

У день, коли Ангела Меркель офіційно покинула пост, 8 грудня, IKEA опублікувала у німецькій пресі рекламу свого крісла. На фото була жінка дуже схожа на ексканцлера.

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Нарешті вдома

На знімку вона сидить у кріслі та дивиться у вікно зі складеними на животі руками. До реклами підібрали й красномовний підпис – Endlich zu Hause, тобто "Нарешті вдома". Можна легко уявити, що справжня Ангела Меркель і справді промовляє ці слова в передчутті заслуженого відпочинку після 16 років управління країною.

Реклама IKEA, присвячена виходу Ангели Меркель на пенсію / Фото IKEA

Ангела Меркель пішла на пенсію

Офіційну церемонію прощання для Ангели Меркель провели 2 грудня. На заході були присутні понад 200 людей, зокрема й міністри усіх урядів Меркель. Військовий оркестр зіграв для вже колишньої канцлерки музику, яку вона обирала сама – пісню німецької панк-рокерки Ніни Хаген Du hast den Farbfilm vergessen, композицію Für mich, soll's rote Rosen regnen актриси Хільдегард Кнеф та псалом 18 століття.

У своїй прощальній промові політикиня пригадала важкі моменти, з якими їй довелося зустрітися у роботі. Серед них – фінансова та міграційна кризи 2008 та 2015 років відповідно, і, звичайно, пандемія коронавірусу.

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