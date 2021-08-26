Напій з історією: пляшку віскі із затонулого корабля продали за 17 тисяч доларів

Одну з рідкісних пляшок віскі, вцілілих після аварії корабля SS Politician, продали на аукціоні майже за 13 тисяч фунтів стерлінгів. Вона стала найдорожчою в історії пляшкою, врятованою з цього судна.

Віскі з історією

Корабель SS Politician, що перевозив велику партію алкоголю, сів на мілину поблизу острова Еріскей на Зовнішніх Гебридах біля Шотландії у 1941-му році. Екіпаж вдалося врятувати, а ось більшу частину пляшок розікрали з затонулого судна мешканці островів потайки від влади. Ця історія стала натхненням для книги Комптона Маккензі 1947-го року, а пізніше й для фільму 1949-го року під назвою Whisky Galore!.

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Нещодавно продану пляшку дістали на поверхню аж через 46 років після аварії – у 1987 році. Її знайшов дайвер Майк Армітідж під час занурення, яке спонсорувало видання The Mail on Sunday. Пляшка була на 9 метрів нижче поверхні трюму, який підірвали у 1942 році, щоб припинити розкрадання.



Майк Армітідж дістав віскі у 1987 році / Фото Alamy

Вона стала призом на конкурсі віршів, влаштованому The Mail on Sunday. Його учасникам потрібно було поділитися своїми думками щодо історії з кораблем у віршованій формі. Переможцем став Дональд Макларен, який помер у 2016 році, коли йому було 78.

Після смерті батька його дочка, 57-річна Нікола Хасті, вирішила продати пляшку на онлайн-аукціоні The Grand Whisky Auction, де вона викликала небувалий інтерес. Після торгів пляшка пішла з молотка за 12 925 фунтів стерлінгів (17 720 доларів або понад 473 тисячі гривень). Хто саме її купив – невідомо.

Тато був щасливий виграти таку історичну пляшку завдяки своєму віршеві, але він був би задоволений такий результатом. Таке відчуття, що тато досі піклується про нас,

– поділилася Нікола Хасті.

Отримані гроші жінка розділить зі своїм братом Ендрю. Свою частину вона хоче витратити на подорож до шотландського міста Ротсей, де виріс її батько. Крім того, вона планує купити картину із зображенням цього міста на згадку і DVD-диск із фільмом Whisky Galore!, бо вона ніколи його не дивилася.

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