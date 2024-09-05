Витримують кілька секунд: у музеї "Титаніка" людям пропонують занурити руку у крижану воду

Катастрофа "Титаніка" є чи не найбільш обговорюваною трагедією початку минулого століття. Крижана вода, яка була в океані тієї ночі, забрала життя понад 4000 осіб.

Зараз у музеї, присвяченому "Титаніку", всі охочі можуть відчути температуру цієї води.

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Відповідне відео з'явилося у тіктоці. На ньому видно резервуар з крижаною водою, яка за температурою ідентична тій, що була у ніч проти 15 квітня 1912 року в Північній Атлантиці.

Відвідувачі музею можуть засунути туди руку і відчути те, що відчували жертви катастрофи.

Щоправда, жоден з відвідувачів не зміг протримати руку у цій воді понад хвилину. На відео чоловік потримав у воді руку лише 8 секунд і сказав, що більше не може цього терпіти. А от дівчата показали результат у 20 та 40 секунд.

Водночас остання дівчина ледь трималася і зізналася, що відчуває біль. Вона б не змогла витримати це навіть хвилину.

Цікаві факти про трагедію на "Титаніку"

Тієї ночі температура океанської води становила -2 градуси. Практично всі люди, які перебували за бортом не у рятувальних човнах, загинули.

Усього врятувалося 712 пасажирів та членів екіпажу. Основна частина людей загинула від переохолодження, оскільки порятунок у вигляді пароплава "Карпатія" прибув лише за 1,5 години.

Раніше відомий режисер Джеймс Кемерон вирішив раз і назавжди довести, що Джек – головний герой фільму, якого грає Леонардо ді Капріо, не зміг би вижити у фільмі "Титанік", попри думку глядачів. За словами режисера, команда за допомогою фахівця з переохолодження відтворила пліт з "Титаніка" і провела ретельний судово-медичний аналіз, змоделювавши ситуацію з фільму.

Двох каскадерів, що важать стільки ж, скільки Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет на момент зйомок, помістили в холодну воду з набором зовнішніх та внутрішніх датчиків. Дослідники випробували безліч методів і переконалися, що у такій ситуації вижити зможе лише одна людина.