Представники музею Глазго повідомили, що статуя французького скульптора Огюста Родена, десь загубилася і в колекції музею її більше немає.

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Що відомо про статую і яка її вартість

Музей купив гіпсову скульптуру у художника в 1901 році. Однак з 25 червня по 30 вересня 1949 року композиція була виставлена в парку Келвінгроув. Після цього музей заявив, що не знає, де перебуває скульптура.

Експерти у галузі мистецтвознавства зауважують, що в 1940-х роках гіпсові скульптури не були високо оцінені і не викликали значного інтересу. Проте сьогодні твори Родена оцінюються вартістю у 3,5 мільйона євро.



Статуї Буржуа де Кале існують у всьому світі / Фото Elizabeth Wake/Alamy

Що відомо про загублену статую Загальна композиція "Буржуа де Кале" була створена у 1895 році. Існують різні версії цієї скульптури в бронзі та гіпсі. Представники Музею Глазго сподіваються, що втрачена робота, можливо пошкоджена під час виставки на відкритому повітрі, подібно до інших скульптур художника, буде виявлена та відновлена в Ресурсному центрі музею.

Раніше американка купила у магазині в Нью-Гемпширі рідкісну картину, заплативши за неї лише 4 долари. Однак згодом з'ясувалося, що це – одна з чотирьох робіт, створених 1939 року для видання роману "Рамона", що вийшов 1884 року. Давно загублений шедевр був проданий на аукціоні за 191 000 доларів.

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