Мотивація лиходія розкрита: у мережі показали ексклюзивні вирізані сцени з "Веном 2: Карнаж"

На ютуб-каналі IGN Movie Trailers опублікували одну з вирізаних сцен стрічки "Веном 2: Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage) з Томом Гарді у головній ролі. Супергеройський бойовик компанії Sony був заснований на коміксах видавництва Marvel Comics.

Автори стрічки публікують різні вирізані сцени, в яких навіть не до кінця промальована CGI-графіка. Таким чином творці "Венома 2: Карнаж" намагаються залучити глядачів до перегляду. З цього відео глядачі можуть дізнатися, яку мету переслідував інопланетний симбіот, вселившись в Клетуса Кессіді.

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Події, показані в ексклюзивному епізоді, розгортаються після того, як Клетус злився з симбіотом, втік з в'язниці і звільнив свою кохану з психіатричної лікарні. У сцені, яка не потрапила у фінальний варіант фільму, можна побачити побачення Клетуса Кессіді і суперлиходійки Крик. Пара обговорює те, що вони тепер назавжди залишаться разом, а всім своїм кривдникам жорстоко помстяться. Їх розмову перериває червоний симбіот Карнаж. Він намагається переконати Клетуса і його подругу в тому, що людство не заслуговує виживання.

Вирізана сцена з "Веном 2: Карнаж": дивитись відео

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Сюжет стрічки "Веном 2: Карнаж"

Більш ніж через рік після подій показаних у фільмі "Веном" журналіст Едді Брок намагається пристосуватися до життя як господар інопланетного симбіота Венома, який наділяє його надлюдськими здібностями. Брок намагається побудувати свою кар'єру і бере інтерв'ю у серійного вбивці Клетуса Касаді, який волею випадку стає господарем Карнажа і тікає з в'язниці після невдалої страти.

У головних ролях:

Том Гарді;

Вуді Гаррельсон;

Мішель Вільямс;

Рейд Скотт;

Наомі Гарріс.

Бойовик "Веном 2: Карнаж" вийшов на екранита став одним з найкасовіших фільмів року. Цифровий реліз стрічки планується на 24 листопада 2021 року.