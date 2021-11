Мотивація лиходія розкрита: у мережі показали ексклюзивні вирізані сцени з "Веном 2: Карнаж"

17:28

На ютуб-каналі IGN Movie Trailers опублікували одну з вирізаних сцен стрічки "Веном 2: Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage) з Томом Гарді у головній ролі. Супергеройський бойовик компанії Sony був заснований на коміксах видавництва Marvel Comics.