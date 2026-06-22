Коли ти не зовсім досвідчений рибалка, то існує вірогідність, що твій улов вкраде ластоногий. Профіль Outkick Outdoors в Instagram опублікував кумедне відео, на якому морський лев відібрав рибу у рибалки. Відео назбирало вже понад 32 тисячі переглядів. Ще б! Це просто феєричне пограбування століття.

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Ластоногий відібрав у рибалки величезну рибу

У мережі віруситься відео, на якому рибалка хизується своїм уловом, показуючи його на камеру. Зі сторони хтось також знімає це все на телефон, показуючи, як у воді чатує морський лев. В якийсь момент дуже неочікувано ссавець вистрибує на пірс і лякає рибалку так, що той випустив рибу з рук прямісінько в рот морському леву.

Один з операторів намагався забрати рибу назад, але все було марно. Сам рибалка був настільки шокований, що йому залишалося лише від безсилля стрибати та хапатися за голову.

Морський лев вкрав у рибалки тунця: дивіться відео

У мережі жартують, що рибалці треба бути більш уважним та міцніше тримати свій улов. Ось що пишуть:

"Хм, ні. Крадіжки не було. Рибалка з ентузіазмом кинув рибу, і морський лев із радістю прийняв пропозицію";

"Не давайте цьому чоловікові дитину на руки біля національного парку, де є ведмеді";

"Це було так несподівано. Гадаю, він прийняв найкраще рішення, відмовившись від тунця за частку секунди. Він, мабуть, не хотів стати обідом для морського лева";

"Дивно, навіщо він кинув йому рибу, коли міг просто втекти";

"Лол. Через 30 секунд морський лев опублікував селфі з тунцем".

Морські леви дуже розумні

Фахівці з дикої природи називають таку поведінку "хижацтвом". Морські ссавці дійсно можуть викрадати рибу безпосередньо у рибалок, з сіток або човнів. Морські леви особливо відомі цим, оскільки це надзвичайно розумні тварини, які швидко навчаються пов’язувати риболовлю з легкою здобиччю.

У деяких районах морські леви настільки вправні у викраденні риби, що рибалки можуть практично передбачити, коли ті з’являться в пошуках безплатного обіду. Здається, наш рибалка ще не достатньо досвідчений у цьому плані.