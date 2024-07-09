Друзі молодят заставили їхній будинок пивними ящиками: вражаюче фото

Молодята Жеремі Десмет і Майте Беернерт з Бельгії повернулися з весільної подорожі і виявили, що їхній будинок був заставлений двома тисячами пивних ящиків.

З'ясувалося, що такий сюрприз зробили друзі пари.

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Цей вчинок є частиною бельгійської традиції, згідно з якою друзі підносять молодятам подарунок-сюрприз після повернення додому. Для Жеремі та Майте подарунком стали 2 000 пивних ящиків.

Весь будинок Жеремі та Майте обнесений стіною, вони нікуди не можуть потрапити. Коли вони повернуться додому, їм доведеться будувати свої власні плани. Можливо, їм вдасться ставити намет у саду,

– сказав організатор цього сюрпризу Клеман Матьє.



Друзі молодят заставили їхній будинок пивними ящиками / Фото Jam Press

Щоб надати барикаді більше родзинки, з ящиків рожевого кольору виклали серце. Решта ящиків були сині.

"Один із наших друзів – архітектор, і він намалював план. Над будівництвом працювало близько 10 осіб, і я хочу відзначити їх усіх: Луї, Жан, Давид, Міка, Пупу, Антуан, Арі, Седрик, Воутер і я", — додав Клеман Матьє.

Цікава деталь

Щойно молодята вип'ють усі пляшки, вони зможуть повернути їх і "заробити" здоровий депозит у розмірі 4 200 євро (185 тисяч гривень). На щастя, пиво виявилося одним з улюблених напоїв нареченого, тож сюрприз виявився не лише веселим, але й корисним.