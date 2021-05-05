Бен Аффлек хотів поспілкуватися із дівчиною у додатку для знайомств: вона йому відмовила

Чутки про те, що Бен Аффлек користується сервісами для знайомств, ходили вже давно. Проте, нещодавно вони підтвердилися. У мережі з'явилося відео, яке зняла модель Нівін Джей. Вона розповіла, як відмовила голлівудському акторові, коли він надіслав їй запит у популярному додатку для знайомств Raya.

Дівчина побачила профіль Бена Аффлека у Raya, коли він вподобав її сторінку. Вона не відповіла йому взаємністю, бо подумала, що цей акаунт – фейковий.

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За правилами сервісу користувачі можуть спілкуватися лише тоді, коли "лайкнуть" один одного. Якщо ж хтось із них відхиляє запит, їхня взаємодія у додатку припиняється.

Схоже, що актор не звик до відмов, адже вчинок моделі його зачепив. Він надіслав Нівін відео в інстаграмі, щоб переконати її у тому, що він – справжній Бен Аффлек. Також він запитав, чому дівчина відмовила йому.

Нівін вирішила відповісти йому в тіктоці. Вона опублікувала ролик, в якому пояснила причину своєї відмови, а також прикріпила відео, яке надіслав їй Бен.

Вибач, Бене,

– підписала ролик Нівін.

Відео миттєво стало вірусним та поширилося мережею. Після цього модель вирішила прокоментувати цю ситуацію і розповіла, що опублікувала ролик не для того, щоб принизити чи образити Бена Аффлека. Вона хотіла посміятися над собою, бо помилилася і подумала, що хтось інший видає себе за актора.