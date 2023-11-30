Цікаво, що свято з приготування та поїдання млинців дійсно існує у Нідерландах. Однак одягати страву на голову почали відносно нещодавно.

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Місцеві, надягаючи млинець на голову, розповідають легенду про ченців і ангела, який тримає золоту сковороду.

Ми бажаємо вам щасливого і благословенного Святого млинця (Sint Pannekoek),

– кажуть голландці.



Як люди відзначають День млинця / Фото Sint Pannekoek

Звідки пішла така незвична традиція

Свято виникло у 1986 році завдяки голландському карикатуристу Яну Крюйсу, який у своєму мультфільмі зобразив невимушену картину: батько, повертаючись додому ввечері, раптово виявляє, що його рідні наділи млинці на голови. Ця забавна сцена, започаткована більше ніж тридцять років тому, послужила поштовхом для дальшого розвитку ідеї.

Сам Крюйс розширив свою витончену концепцію у творі "Євангеліє від святого Паннекоека". У цьому відомому творі художник розповідає кумедну історію про те, як ченці XII століття, святкуючи день народження, вирішили прикрасити своє свято млинцями. Коли настоятелю монастиря стає прохолодно, винуватець урочистості кладе свій млинець на голові старшого колеги.

У цей чудернацький момент з небес з'являється ангел із золотою сковорідкою, який з невимовним шармом перевертає млинець на голову молодого ченця. Цей несподіваний оберт подій став визначальним для святкування Дня Млинця, що отримало популярність і залишається частинкою неймовірної та смішної традиції.

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