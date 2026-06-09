Це може трапитися де завгодно – у подорожі, на вечірці у клубі, під час вікенду, під час спільного студентського життя. Спільнота BuzzFeed поділилася своїми спогадами та найкумеднішими історіями, які траплялися з друзями.

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Кумедні історії, які коли-небудь ставалися між друзями

У цих історіях ви можете впізнати себе чи своїх рідних. Такого не вигадають навіть досвідчені сценаристи найкрутіших компаній у сфері кіноіндустрії. Бо в цих історіях сценарист – життя.

Ця історія про те, як друзі допомагають у найскладніших ситуаціях. Марджан розповідає: "Моя найкраща подруга засунула палець мені в око й дістала ту контактну лінзу, яку я вважала загубленою, а вона просто застрягла вгорі. Ну, для чого ж іще потрібні друзі?".

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Користувачка мережі Еріс розповіла, як їй довелося чистити унітаз через свою подругу: "Моя найкраща подруга так сильно напилася, що в результаті засмітила туалет у нашому помешканні від Airbnb через весь туалетний папір, який вона використала. Оскільки не було вантуза, а моя подруга – сильний гермафоб, мені довелося засунути руку в злив унітазу, щоб його прочистити. Це, мабуть, було найгірше, що я коли-небудь робила для друзів".

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Ось і ще одна туалетна історія: "Біля жіночого туалету була черга, а стрінги моєї подруги її дуже дратували. Ми зайшли до чоловічого туалету, і оскільки в клубі заборонялося мати при собі гострі предмети, я відкусила її стрінги зубами".

А як вам таке? "Я зустрічалася з хлопцем моєї найкращої подруги місяць, щоб побачити, чи зрадить він їй. Він зрадив, а потім, коли все закінчилося, ми вигнали його з дому та спалили його кросівки", – розповіла інша користувачка.



Смішні історії з життя подруг / Фото Magnific

На що не підеш заради близької подруги? "Ми з моєю найкращою подругою поїхали у відпустку та орендували студію на Airbnb. Зрештою, я зустріла хлопця, і вона спала в гардеробній, щоб я могла переспати з ним. Вона залишалася там до самого ранку", – розповіла користувачка з ніком catgyp.

Схоже, історії запам'ятаються для цих людей назавжди. А на які вчинки йшли ви заради своїх друзів?