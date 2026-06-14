Хтось може вважати блогерство лише розвагою, хобі, але той, хто веде блог професійно, розуміє, наскільки це важка та об'ємна праця. Звичайно ж, блогери використовують різні технічні фішки, психологічні штучки, творчі прийоми, щоб утримати глядача. Тому сьогодні у День блогера 24 Канал вирішив жартома перекласти для вас деякі фрази зі словника блогерів, щоб ви розуміли їх краще. Над деякими з них мережа вже просто сміється.

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Короткий словник блогерських фраз

Ви могли часто чути від багатьох інфлюенсерів ці фрази й щиро вірити у те, що вони означають. Але за багатьма цими словами може бути прихований зовсім інший сенс. Перекладаємо з блогерської мови:

"Ви часто запитуєте в дірект…". Переклад: "Мені ніхто нічого не писав, але треба якось прорекламувати цей крем/висловити свою цінну думку"

"Дівчатка, розгрібаю ваші повідомлення, відповім усім!". Переклад: "Там два спам-запити і один лайк від мами, але я створюю штучний ажіотаж".

"Показую це місце лише вам, відриваю від серця!". Переклад: "Мені за це заплатили, або це перше посилання в гуглі за запитом «топ інстаграмних локацій".

"Виходжу з зони комфорту". Переклад: "Пересилюю себе і знімаю розмовну сториз без маски та фільтрів".

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"У мене для вас така новина! Розкажу ввечері, ви впадете…". Переклад: "Я міняю колір нігтів або колір плашки для субтитрів, але тримаю інтригу заради охоплень".

"Роблю це вперше і дуже хвилююся…". Переклад: "Прогрів до нового інфопродукту чи курсу офіційно розпочато".

"Трохи випала з соцмереж, бо займалася собою". Переклад: "Два дні підряд просто дивилася серіали під ковдрою і було лінь зняти контент".

"Мене так багато запитують про це". Переклад: "Бренд платить мені за рекламу і я маю використовувати цю фразу постійно".



Що насправді говорять блогери / Фото Magnific

Найвідоміші українські блогери-мільйонники

Усі ці фрази ви точно могли чути і від українських блогерів. Хоч вони можуть нас і дратувати, але попри все, ми продовжуємо слідкувати за життям інфлюенсерів та відправляти їм реакції. 24 Канал зробив добірку найвідоміших українських блогерів, за якими стежать мільйони.

Серед найпопулярніших є Саша Бо, Юлія Верба, Даша Квіткова, Таня Самбурська, Таня Парфільєва. Наприклад, Верба в Instagram назбирала вже 2,5 мільйона підписників, а Саша Бо – 1,6 мільйона. У Даші Квіткової вже 1,8 мільйона фоловерів. Дівчата у своїх блогах розповідають про життя, успіхи, бізнеси, розвиток, материнство та про інше.