Чоловік всерйоз хотів здійснити подорож через портал у Дубліні: курйозне відео

У Нью-Йорку встановили скульптуру Portal, яка в режимі реального часу з'єднує глядачів з Дубліном в Ірландії. В ірландській столиці чоловік вирішив у прямому сенсі пройти через портал.

Його помітили з паспортом та валізою. Чоловік зазначив, що він нібито шукає точку входу в "інші виміри".

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Витівку чоловіка зняли на камеру. Пізніше у відеоролику можна було побачити чоловіка, який блукає півколом перед порталом, як накреслено його вхід.

Було помічено, як він сором'язливо повернувся до камери, а потім сказав:

Це не справжній портал.

Чоловік хотів потрапити в "інший вимір": дивіться відео

Глядачам соцмережі X сподобалося це відео. Ось, що вони написали під відео:

"Я вмираю зі сміху".

"Цей чоловік подарував сміх, що був дуже потрібен мені".

Що відомо про портал

Раніше ми писали, що на нью-йоркській площі Flatiron South Public Plaza, встановили 3,5-тонну інтерактивну інсталяцію Portal. Вона в режимі реального часу зʼєднує Нью-Йорк та Дублін, дозволяючи поспілкуватися з людьми по той бік океану.

Однак люди почали використовувати портал неправильно. Перехожі демонстрували свої інтимні зони. Так, до прикладу, модель, яка показала іноземцям груди, розповіла, що вважає їх гідними цього видовища.