Митець вирізає паперову архітектуру: фото дивовижних скульптур

Данський скульптор перетворює звичайні аркуші паперу на руїни будівель та казкові замки. Художник досліджує магічне перетворення плаского аркуша на об’ємні фігури, вирізаючи матеріал та формуючи його у величні будівлі.

Пітер Каллесен живе у данському місті Морсі та творить мистецтво з білого паперу. Його роботи – відбиток архітектури, яка не витримала тиску часу.

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Руїни з аркушів дивують своєю деталізацією та оригінальністю.

Що відомо про митця Каллесен почав свою творчу діяльність у 1997 році. Окрім робіт з паперу, митець створює монодруки та літографії та казкову тематику. Твори чоловіка виставляються в багатьох країнах світу – Данії, США, Китаї, Норвегії, Швеції та Великій Британії. Більшість своєї творчості митець присвячує паперу – він виготовляє скульптури різних розмірів та форм.

"Вавилонська вежа" / Фото Каллесена

Кожна робота Каллесена об’єднує тонкий та піддатливий матеріал та міць, яка присутня в історичних будівлях.

Мої скульптури є нагадуванням про те, що колись було, і що навіть такий матеріал, як камінь, може змінюватися та руйнуватися,

– розповів Каллесен.

"Маленькі руїни колон" / Фото Калессена

У своїй творчості чоловік не обмежується лише архітектурою. Каллесен також створює сюрреалістичні фігури людей, одягу та явищ, перетворюючи папір на особистий перформанс. Свої роботи митець публікує на своїй сторінці в інстаграмі.

"Ціна пір’я" / Фото з інстаграму Каллесена

Твори митця / Фото Калессена

Твори митця / Фото Калессена

Твори митця / Фото Калессена

Твори митця / Фото Калессена

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