Місце на кладовищі біля Мерилін Монро і Г'ю Гефнера продають за 2 000 000 доларів

Місце у склепі у Меморіальному парку Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесі продають за неймовірні гроші – 2 мільйони доларів. Така ціна обумовлена зірковим сусідством – поруч поховані Мерилін Монро і Г'ю Гефнер.

Раніше це місце належало бродвейському композитору Джеррі Герману. Чоловік помер у 2019 році, але його поховали не в Лос-Анджелесі, а в Нью-Джерсі – поруч із матір'ю. Тож сім'я Германа вирішила продати склеп, який не так і не використали за призначенням.

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Похресниця композитора Джейн Доріан описала склеп як "місце біля двох найсексуальніших людей, які коли-небудь жили". Тож ціну у 2 мільйони доларів (53,3 мільйона гривень) вона вважає повністю виправданою.

До слова Г'ю Гефнеру також довелося заплатити за можливість бути похованим біля Мерилін Монро. Він викупив місце за 75 тисяч доларів, і таким чином віддав данину шани акторці та секс-символу 1950-х років. Саме Мерилін Монро була на обкладинці першого номера журналу Playboy, засновником якого є Г'ю Гефнер.



Меморіальний парк Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесі / Фото WireImage

Крім того, на цьому кладовищі поховані й інші знаменитості. Серед них – Дін Мартін, Фарра Фоссет, Трумен Капоте.

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