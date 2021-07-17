Міла Куніс не пустила Ештона Катчера в космос: квиток на політ довелося продати

Минулого тижня світ сколихнула історична подія – Річард Бренсон здійснив успішний політ у космос, і тим самим розпочав еру космічного туризму. Його компанія Virgin Galactic планує вже наступного року зробити космічні подорожі доступними для клієнтів. Багато світових знаменитостей купили квитки на незабутній політ до зірок. Серед них був і Ештон Катчер.

Нещодавно Ештон Катчер розповів телеканалу Cheddar News, що багато років тому зарезервував для себе місце на одному з суборбітальних рейсів Virgin Galactic. Але йому довелося продати квиток через сімейні обставини. Міла Куніс, зіркова дружина актора, не схвалила його плану.

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Коли пара одружилася і у неї з'явилися діти, Міла Куніс переконала чоловіка, що "летіти в космос, коли у тебе є маленькі діти – це нерозумне сімейне рішення". Врешті-решт, Катчер прислухався до дружини, і продав своє місце на кораблі.

Я мав летіти наступним рейсом, але мене там не буде,

– поділився Ештон Катчер.

Хоч актор і передумав летіти цього разу, повністю від своєї мрії він не відмовився. "У якийсь момент я все-таки вирушу в космос", – сказав він.

Космічний туризм від Virgin Galactic