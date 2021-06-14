Метт Леблан став мемом після спецепізоду "Друзів": найсмішніші варіанти

Спецепізод "Друзі: Возз'єднання", прем'єра якого відбулася 27 травня, розтопив серця шанувальників серіалу. Шестеро головних героїв знову зібралися разом та згадали старі часи, зворушливі історії та смішні моменти.

Звичайно, улюблені актори дещо змінилися, але найбільшу увагу глядачів привернув Метт Леблан, виконавець ролі Джої. Після появи актора на знімальному майданчику люди в мережі охрестили його "ірландським дядечком". Інші користувачі інтернету миттєво підхопили новий "титул" Метта Леблана, і почали створювати меми з його фото. У них вони порівнюють актора зі своїми дядечками, татами і дідусями.

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"Твій тато перед різдвяною вечерею і твій тато після різдвяної вечері"

"Хто одягнений краще – Метт Леблан чи мій тато?"

А ось Метт Леблан в ірландському пабі, де грають на традиційних музичних інструментах

І в студії коментаторів національного футболу

"Воду у вино? Можна мені ще пінту портера"

"Метт Леблан – твій дядько, коли батьки змусили тебе 6-річного стати після сімейної вечері перед дорослими та заспівати пісню, яку ти щойно вивчив у початковій школі"

"Метт Леблан має вигляд хлопця, з яким ви після весілля поспілкуєтесь у барі для місцевих, вип'єте 10 пінт, і він дасть вам найкращу пораду з усіх, які ви коли-небудь отримаєте. Ви більше ніколи не зустрінетесь, але його мудрість залишиться з вами назавжди"

"Перед першим локдауном VS Після третього локдауну"

"І ти справді заплатив за джинси, які вже були з дірками?"

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