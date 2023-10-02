Через це Генкс звернувся до своїх шанувальників. На своїй сторінці в інстаграмі він попередив, що відповідне відео – фейкове, і ніяк з ним не пов'язане.

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Генкс застеріг своїх підписників

"Обережно. У мережі з'явилося відео, яке рекламує якесь стоматологічне страхування з моєю ШІ-версією. Я не маю до цього ніякого стосунку", — наголосив актор у своєму дописі.

Що Генкс думає про ШІ

Раніше актор обговорював використання штучного інтелекту в загальному в розмові з британським коміком Адамом Бакстоном. Генкс звернув увагу на юридичні дискусії щодо правових наслідків використання його обличчя та голосу. "Завтра мене може збити автобус — і все, але мої виступи можуть тривати і тривати", – зазначив він.

"Поза розумінням того, що це – робота ШІ , ніщо не вкаже вам на те, що це – не я. І це матиме певний ступінь реалістичності", – додала кінозірка

Це, звісно, мистецький виклик. Але і юридичний також,

— наголосив Генкс.

Зазначимо, що не так давно, у травні 2023 року, сценаристи Голлівуду влаштували масштабний страйк. Їх турбували не тільки питання оплати праці, але й потреба врегулювати застосування штучного інтелекту у творчих проєктах.