Це був дебют мережі на цьому поважному щорічному заході й він пройшов дуже ефектно та яскраво, пише Dezeen. McDonald's представив інсталяцією з гігантським басейном та нереальною кількістю різноколірних кульок.

З чим McDonald's дебютував на Міланському тижні дизайну

Американська мережа представила на заході інсталяцію під назвою "Pool: Unlock happy memories" ("Басейн: Відкрий щасливі спогади"). Її куратором став Ніколас Балларіо – це відомий італійський журналіст, арткритик, який спеціалізується на сучасному мистецтві та його висвітленні в медіа.

Виставка розмістилася у великій промисловій будівлі в межах міжнародної виставкової платформи Tortona Rocks. McDonald's створив тут величезну локацію, яка мала б викликати у всіх відвідувачів спогади про дитинство та ностальгію. Простір організували навколо великого басейну, який наповнили 100 тисячами кольорових кульок. McDonald's вважає ці кульки "іконічним символом дитинства".



До чого тут Дем'єн Герст

Виявляється, концепція цього басейну була навіяна серією картин Spot Painting відомого на весь світ англійського митця Дем'єна Герста. Задум був такий: переплести гру, пам'ять і критичну рефлексію. Над басейном розмістили збільшену версію картини італійського дуету Vedovamazzei Early Work (Damien Hirst at 7 years old), яка є уявленням про те, який би вигляд мали дитячі малюнки великих художників.

Також поруч з басейном розмістили виставку, присвячену історії McDonald's в Італії з моменту відкриття першого ресторану на площі Іспанії в Римі. Експозиція містить пам'ятні речі та архівні матеріали.



Виставка McDonald's на Тижні дизайну в Мілані: дивіться відео

Цікаві факти про McDonald's в Італії

Всі ми знаємо, наскільки може бути чудовою та смачною італійська кухня. Але багато туристів не відмовляють собі у можливості побувати в італійських закладах McDonald's. Бо в Італії вміють дуже делікатно та охайно вписати сучасний стиль закладу у старовинні архітектурні форми цієї країни. Ділимося з вами цікавими фактами про італійський McDonald's. Перший заклад цієї американської мережі відкрився тут у 1980-х роках, пише Life in Italy. До речі, тоді фастфуд в Італії був не дуже популярним, тому відкриття тут Маку було доволі ризикованою справою.

Але відкриття насправді виявилося грандіозним. Воно було настільки масштабним, що підлітки мало не увірвалися до ресторану, зупинивши рух транспорту та спричинивши хаос на вулицях. Перший ресторан McDonald's у Римі знаходився за кілька будинків від ательє Valentino. Тож дизайнер подав до суду на мережу, заявивши, що запах їхньої картоплі фрі псує одяг. Потім була довга боротьба, в результаті якої McDonald's налаштував систему вентиляції.

Щоб розширитися на італійському ринку, керівництво McDonald's викупило свого конкурента: Burghy. Це була мережа найбільшого італійського виробника м'яса Cremonini. McDonald's взяв під контроль усі ресторани Burghy, але в обмін на це Cremonini став єдиним постачальником м'яса.

Попри успіх McDonald's, який зростав з кожним днем, старше покоління харчуватися в закладах не поспішало. Щоб завоювати їхню прихильність, McDonald's запропонував здоровіші варіанти їжі. Так у закладах з'явилися салат-бари та паста-бари й це був миттєвий успіх.

