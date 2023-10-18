24 Канал підготував для вас одразу 2 вражаючі майстер-класи, на яких ви не лише навчитеся новому, але й відпочинете, як слід.

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Майстер-клас з малювання вином

Затишна подія відбудеться за участю професійного художника, котрий протягом 2 – 3-х годин допоможе вам створити справжню картину із сусального золота та вина. Майстер-клас з малювання картин сусальним золотом відбудеться у невеликій групі. Учасникам буде надано усі матеріали для створення картини: акрилові фарби, мольберт, полотно, пензлики, фартухи. Доповнить приємні враження від події частування гостей. До вашого вибору – келих білого вина, чай або кава.

Коли: 19, 21, 28 жовтня.

Де: Арт-студія "Простір Мрій". Львів, вулиця Городоцька, 106.

Ціна: від 750 гривень.

Майстер-клас з малювання кавою

Якщо ви хочете відпочити після роботи та трохи відволіктися, то малювання кавою – ідеальний варіант. Вам не потрібно бути професійним художником, щоб намалювати шедевр. Організатори майстер-класу обіцяють всім охочим:

створити гарну картину за 1,5 години своїми руками, розкрити ваш творчий потенціал;

частування у вигляді келиха білого вина. За бажанням замість алкогольних напоїв гостям подадуть чай або каву.

Коли: 22 жовтня

Де: Арт-студія "Простір Мрій". Львів, вулиця Городоцька, 106.

Ціна: від 550 гривень.

Квитки на майстеркласи виможете придбати за посиланням!

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