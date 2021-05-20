У Києві відкриють музей Apple: у колекції – 323 експонати

Українська IT-компанія MacPaw, що займається розробкою програмного забезпечення, оголосила про відкриття музею Apple у Києві. Новий простір під назвою MacPaw Space працюватиме в офлайн та онлайн-режимах.

Відвідувачам музею пропонують експозицію з 323 експонатів продукції Apple різних років. Крім того, тут проводитимуть різноманітні зустрічі, майстер-класи, воркшопи та лекції.

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Першу колекцію, що складалася з 40 комп'ютерів Macintosh різних поколінь, компанія MacPaw викупила на аукціоні у нью-йоркської Tekserve – спочатку ремонтної майстерні, а згодом і впливового дилера Apple. Поступово MacPaw збільшувала свою колекцію, купуючи не лише комп'ютери, а й іншу продукцію Apple, зокрема й рідкісні та унікальні моделі.

Врешті-решт, вони вирішили, що прийшов час облаштувати для своїх надбань окремий простір і анонсували відкриття MacPaw Space – інтерактивного музею Apple.

Коли ми придбали свою першу колекцію Mac, ми не змогли зробити її доступною для громадськості, але запити на відвідування офісних виставок постійно зростали. Ми докладали всіх зусиль, щоб втілити цю ідею, і тепер ми готові повідомити, що музей незабаром буде відкритий для всіх,

– розповів засновник MacPaw Олександр Косован на сайті компанії.

Музей Apple MacPaw Space у Києві: дивіться відео

Серед величезної кількості техніки, що буде представлена у музеї, тут можна буде побачити знакові моделі Apple. А саме:

Macintosh 128K, підписаний Стівом Возняком;

перший портативний Macintosh;

перші цифрові камери Apple QuickTake;

Twentieth Anniversary Macintosh (TAM) з лімітованої серії комп'ютерів, присвяченої 20-річчю Apple у 1997 році. Ці комп'ютери привозили покупцям у смокінгах та на лімузинах.

Інформації про дату відкриття музею поки що немає – її оголосять пізніше.