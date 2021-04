Людство у небезпеці: штучний інтелект навчився генерувати реалістичні фотографії котиків

Комп'ютерні алгоритми навчилися генерувати знімки кішок, яких не існує в природі. Нейромережі скоро відберуть у людства чи не останню радість – монополію на котоконтент.

Спроби створювати неіснуючих кішок з масивів інформації робилися і раніше. Але попередні спроби провалювалися – породжені нейромережами улюбленці виглядали як монстри.

Але весь цей час розвиток нейромереж не стояв на місці – він розвивався і тренувався на реальних фотографіях. Тож тепер котоконтент в небезпеці. Сайт This Cat Does Not Exist ("Цієї кішки не існує") генерує зображення так, що їх не відрізнити від справжніх. У сервісу немає інтерфейсу, він просто з кожним оновленням видає новий знімок неіснуючої кішки. І так до нескінченності.

Штучний інтелект навчився генерувати реалістичні фотографії котиків / Фото The Verge

