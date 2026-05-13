Астрологиня Каміла Реджина каже, що ці знаки зодіаку нарешті закохаються по-справжньому і це почуття буде взаємним, пише Your Tango. Якщо ви вже у стосунках, то чекайте на їхнє покращення та на новий позитивний поворот.

Терези



Гороскоп для Терезів

Останнім часом вам не надто щастило в коханні, але вже з середини місяця ситуація почне стрімко змінюватися на краще. Ваші почуття та спілкування з оточенням стануть більш гармонійними й це принесе довгоочікуване відчуття легкості. Ви почнете притягувати людей, які справді цінують вас і готові до серйозних кроків у стосунках.

Риби



Гороскоп для Риб

Ви завжди прагнули глибокого зв'язку, і після серії розчарувань та непорозумінь нарешті настав час для справжньої близькості. Хтось із вашого оточення щиро хоче побудувати з вами стосунки. Забудьте про ігри чи маніпуляції, адже попереду на вас чекає лише безпечне та щире кохання.

Скорпіон



Гороскоп для Скорпіонів

Поверхневі знайомства та розчарування від мобільних додатків залишаються в минулому, поступаючись місцем глибоким емоціям. До кінця місяця ви відчуєте потужне тяжіння, яке змусить ваші стосунки прийняти дуже серйозний поворот. Хтось особливий прагне стати до вас ближчим, і ви нарешті відчуєте готовність до такого значущого зв'язку.

Телець



Гороскоп для Тельців

Ваше особисте життя нарешті набуває чітких і позитивних обрисів після періоду невизначеності та тривог. Замість порожніх обіцянок ви побачите реальні вчинки та зусилля від людини, яка щиро вами захоплюється. Стабільність, про яку ви так довго мріяли, почне проявлятися через конкретні дії вашого партнера чи нового залицяльника.

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Завдяки Венері у вашому знаку ви стаєте справжнім магнітом для людей, які захоплюються вашою внутрішньою силою. Залишок травня стане ідеальним часом для тих, хто шукає нових вражень або прагне зміцнити зв'язок, який вже є. Ви знайдете людину, яка повністю відповідає вашій енергії, і нарешті відчуєте себе впевнено та захищено.

Рак



Гороскоп для Раків

Якщо вам здавалося, що про вас забули або ваше кохання на паузі, то друга половина місяця повністю розвіє ці сумніви. Виявиться, що хтось думає про вас набагато частіше, ніж готовий визнати. Незабаром ця людина проявиться. Таємна симпатія, яка назрівала за лаштунками, вийде на світло, відкривши нові перспективи у старій дружбі чи знайомстві.