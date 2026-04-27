Цей період може змусити 3 знаки зодіаку замислитися над доцільністю нинішніх стосунків, пише Your Tango. Для представників цих знаків їхні стосунки останнім часом стали деяким тягарем. Можливо, їхній ресурс вже вичерпано?

Дивіться також Ці 4 знаки зодіаку приймуть доленосне рішення найближчим часом

Близнюки



Гороскоп для Близнюків

Завдяки транзиту Венери через перший дім ваша особиста привабливість зараз на висоті, тому користуйтеся цим моментом, щоб мати чудовий вигляд та почуватися якнайкраще. Якщо ви народилися на початку знака, на вас впливатиме з’єднання Урана із Сонцем. Оскільки Уран – планета непередбачувана, це може призвести до раптових закоханостей або швидких розривів. Готуйтеся до сплеску сильних емоцій наприкінці тижня.

Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Може здатися, що всесвіт зараз налаштований проти ваших стосунків. Якщо ви познайомитеся з кимось новим цього тижня, не поспішайте будувати плани на тривале майбутнє. Венера проходить через сьомий дім стосунків, притягуючи до вас людей, а Марс рухається через п’ятий дім кохання. Ви можете відчувати неабияке піднесення в романтичному плані, проте в дні повні краще побути наодинці.

Діва



Гороскоп для Дів

Цей тиждень принесе ситуацію взаємного обміну, що дозволить збалансувати ваші стосунки. Ви нарешті зрозумієте, скільки віддаєте партнеру і що отримуєте натомість. Марс зараз проходить через восьмий дім, який відповідає за трансформацію та глибинні відчуття, тому це стане головним фокусом. П’ятнична повня у Скорпіоні змусить вас зосередитися на спілкуванні та відвертому вираженні власних думок.