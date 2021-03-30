Лувр оцифрував понад 480 тисяч експонатів: архів творів мистецтва можна переглядати безкоштовно

Музей Лувру опублікував онлайн всю свою колекцію творів мистецтва. Оцифровано було як картини, так і скульптури.

Таке рішення було прийнято через рік після початку пандемії коронавірусу. Адже через те, що громадські місця обмежили у відвідуванні, сайт Лувру отримав різкий стрибок відвідувань.

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Оцифрована база даних колекцій містить записи понад 480 000 творів з Лувру та Національного музею Ежена Делакруа. Вона оновлюється щодня і є результатом безперервних досліджень і документування, проведених групами експертів з обох музеїв.

Подивитися всі твори мистецтва можна на сайті Louvre Collections безкоштовно. Поки інформація там – лише англійською та французькою мовами. Сайт колекцій Лувру пропонує пошук, інтерактивну карту, щоб знайти будь-яку роботу, та категоризацію:

за датою створення, колекції, до якої належить робота;

художники та митці;

тематичні альбоми;

портрети або твори, що відображають головні події світової історії тощо.

Сьогодні Лувр стирає пил зі своїх скарбів, навіть маловідомих. Вперше будь-який охочий може отримати доступ до всієї колекції робіт з комп'ютера або смартфона безкоштовно, незалежно від того, виставлені вони в музеї, взяті в оренду, або на зберіганні,

– заявив президент і директор Лувру Жан-Люк Мартінес.



Лувр оцифрував понад 480 тисяч експонатів / Фото скриншот collections.louvre



Архів творів мистецтва можна переглядати безкоштовно / Фото скриншот collections.louvre

У кожного твору є опис, в якому вказано його назву, дату створення, ім'я автора, розмір, матеріал виготовлення та історію роботи. Варто додати, що сайт дозволяє користувачам завантажувати тексти про твори мистецтва у форматі JSON.



Всі експонати можна подивитися на сайті музею / Фото скриншот collections.louvre

Наразі через пандемію коронавірусу Лувр закритий для відвідувачів, проте там ведуться давно заплановані ремонтні роботи.



Через пандемію коронавірусу Лувр закритий для відвідувачів / Фото Unsplash