У Лондоні затримали крадіїв картини Бенксі: хто зчинив злочин
16 вересня 2024, 10:08Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
Британські правоохоронці звинувачують двох чоловіків у крадіжці картини "Дівчина з повітряною кулькою" відомого художника Бенксі. Її вартість перевищує 320 тисяч євро.
Як відомо, картина раніше висіла у галереї в центрі Лондону, однак 8 вересня її вкрали.
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Хто причетний до викрадення картини
Слідство встановило, що 47-річний Ларрі Фрейзер і 53-річний Джеймс Лав проникли до галереї Grove Gallery, зламали замки та викрали роботу. Поліція вже повернула її назад.
Картина Бенксі / Фото The Guardian
Спершу підозрюваних британців затримали, проте 12 вересня їх випустили під заставу. Суд у цій справі відбудеться незабаром – 9 жовтня.
Що відомо про БенксіЦе псевдонім вуличного художника, політичного активіста та режисера з Великої Британії. Його справжнє ім'я залишається невідомим, а більшість фанатів не хоче, аби його розкривали.
Поціновувачі творчості Бенксі захоплюються тим, як він із вандала, який розписував стіни у Великій Британії в 90-х роках, став художником, чиї роботи коштують кількадесят мільйонів доларів на аукціонах у всьому світі.