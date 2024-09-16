У Лондоні затримали крадіїв картини Бенксі: хто зчинив злочин

Британські правоохоронці звинувачують двох чоловіків у крадіжці картини "Дівчина з повітряною кулькою" відомого художника Бенксі. Її вартість перевищує 320 тисяч євро.

Як відомо, картина раніше висіла у галереї в центрі Лондону, однак 8 вересня її вкрали.

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Хто причетний до викрадення картини

Слідство встановило, що 47-річний Ларрі Фрейзер і 53-річний Джеймс Лав проникли до галереї Grove Gallery, зламали замки та викрали роботу. Поліція вже повернула її назад.



Картина Бенксі / Фото The Guardian

Спершу підозрюваних британців затримали, проте 12 вересня їх випустили під заставу. Суд у цій справі відбудеться незабаром – 9 жовтня.