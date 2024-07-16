Літак здійснив екстрену посадку через дивний запах у салоні: що це було

Пасажирський літак, який перевозив англійських футбольних уболівальників з Німеччини до Великої Британії, здійснив екстрену посадку. Причиною став дивний запах у салоні.

Сталося це після того, як літак піднявся на висоту понад 3 000 метрів.

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Відчувши дивний запах, пілоти ухвалили рішення про екстренну посадку. До лайнера викликали пожежників. Майже 150 пасажирів та членів екіпажу негайно евакуювали й розмістили у терміналі летовища. Після того, як люди почали скаржитися на авіакомпанію Eurowings, їм виплатили ваучери на харчування. Один з пасажирів Джон Хаттам розповів про своє розчарування.

Думали, що наші вихідні пройдуть якось інакше. Ми раді, що всі в безпеці – трапляються й гірші речі,

– сказав втомлений фанат збірної Англії.

За словами пасажира, літак злетів без проблем, але потім пілот повідомив, що у кабіні відчувається "запах гару" й потрібно здійснити екстрену посадку.

"Посадка пройшла дуже добре, ми щасливі, що опинилися на землі – і за це треба подякувати пілоту. Втім, люди незадоволені організаційними моментами", – додав Джон.

Представники авіакомпанії Eurowings заявили, що пасажирам та членам екіпажу нічого не загрожувало. Людей обіцяють перебронювати на інші рейси.