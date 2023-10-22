Відомо, що рейс затримали аж на 5 годин. Пасажирам сказали, що це сталося нібито з технічних причин.

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Водночас літак уже перебував на злітно-посадковій смузі, проте пілот зажадав, щоб у салоні та кабіні провели ретельну дезінфекцію.

Він сказав нам, що його вкусив комар, і він хоче, щоб увесь літак продезінфікували, аби подібний інцидент не повторився в небі,

– зазначила одна з пасажирок Рейчел Грін.

Компанія EasyJet надала пасажирам ваучер на харчування на суму 3,9 долара. Там додали, що безпека і благополуччя пасажирів та екіпажу – найвищий пріоритет.

Чому комахи можуть становити небезпеку

Насправді комахи можуть стати причиною несподіваних і курйозних випадків, пов'язаних з літаками. До прикладу, раніше літак авіакомпанії Delta Air Lines застряг на злітній смузі в міжконтинентальному аеропорту імені Буша в Г'юстоні, штат Техас. Це сталося через рій бджіл, які вчепилися в одне з крил літака.

Такі несподівані інциденти відбулися і в інших частинах світу. У Британії також оси зупинили роботу сімох літаків British Airways та одного літака Virgin Atlantic.

А у Мексиці, рейс у міжнародному аеропорту Гвадалахари було затримано на дві години через рій комарів у салоні. Бортпровідники намагалися позбутися комарів підручними засобами, але їхні спроби були марними. Комарі вилетіли самостійно після того, як всіх пасажирів вивели з літака і вимкнули світло в салоні.