На аукціон виставлять лист Толкіна: чим він особливий

На аукціоні виставлять лист відомого британського письменника Джона Толкіна. Саме він є автором книг "Гобіт" і "Володар перснів".

Цей лист він надіслав маленькому шанувальнику Крістоферу Говарду на Різдво 1961 року.

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Відомо, що його орієнтовна ціна складає 10 – 13 тисяч доларів. Торги проведуть 12 квітня.

Чим особливий цей лист

Крістофер отримав лист від Толкіна, коли йому було лише 8 років. Він був великим шанувальником "Гобіта" і хотів дізнатися, чи написав Толкін ще якісь книжки, сповнені таких захопливих пригод.

У листі Толкін подякував за листа і побажав хлопчику щасливого Нового року. Письменник ретельно відповів на кожен пункт листа хлопчика, згадав його молодшого брата Нікі, персонажів "Гобіта" і детально розповів про свою іншу книгу – "Володар перснів".

Говард зізнався, що зберігав цей лист у коробці для сувенірів понад 60 років, перш ніж вирішив його продати.

Що ще написав письменник у листі

У листах письменник зазначав, що "не дуже любить людей, тому мріє про пустельні країни", а ще він почувається гобітом, хоча не стверджує, що "є ним, адже я зовсім не впевнений, що буду таким самим витривалим, якщо опинюся в скрутній ситуації".

Раніше картину Вінсента Ван Гога, що має назву "Голова селянки в білому чіпці", продали на аукціоні. І хоча ім'я покупця не називають, проте відомо, що він купив її за 4,5 мільйона євро.