Лікар прооперував людину, переглядаючи покрокове відео на ютубі: в якому стані пацієнт

Один з лікарів в Індії прооперував 15-річного хлопчика. Під час цього він переглядав відеоролики на ютубі. На жаль, після операції підліток помер.

"Лікар" дивився відео про те, як хірургічно видаляти камені з жовчного міхура. Як відомо, лікаря свати Аджит Кумар Пурі. Він є медиком лікарні Ганпаті в Сарані, індійський штат Біхар.

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Зараз його звинувачують у передчасній смерті хлопчика, якого він прооперував, не маючи належних знань і навичок.

Як все було

Сім'я хлопчика стверджує, що вони привезли дитину до лікарні після того, як його декілька разів вирвало. Його госпіталізували, і симптоми вщухли, але доктор Пурі вирішив прооперувати хлопчика, щоб видалити камінь у жовчному міхурі, який спричиняв блювоту.

Відправивши батька підлітка у справах, лікар прооперував його без згоди сім'ї, але це призвело до раптового погіршення стану хлопчика. Зрештою, доктор Пурі вирішив, що його слід перевести до іншої лікарні, але пацієнт помер дорогою, а лікар утік, залишивши тіло на сходах лікарні Патни.

Ми госпіталізували його, і незабаром блювота припинилася. Але лікар Аджит Кумар Пурі сказав, що його потрібно прооперувати. Він провів операцію, дивлячись відео на YouTube. Пізніше мій син помер,

– розповів батько хлопчика.

Де зараз "лікар"

Поліція подала скаргу на доктора Пурі, і влада чекає на результати розтину. Тим часом лікаря-втікача ніде не можуть знайти, що змушує і родину жертви, і поліцію підозрювати, що він не був справжнім лікарем.

Довідка. В Індії фальшиві лікарі – не рідкість. На початку цього року було виявлено чоловіка, який практикував у Мумбаї, використовуючи медичний диплом своєї дружини. Декілька років тому інший чоловік встиг попрацювати в 16 приватних лікарнях, видаючи себе за лікаря.