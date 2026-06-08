Фанатам LEGO та прихильникам геніального іспанського архітектора Антоніо Гауді ця новина явно сподобається. Компанія випустила новий набір із серії Architecture, яка присвячена найвідомішій католицькій церкві, повідомляється на сайті LEGO.

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Саґрада Фамілія з LEGO підкорює фанатів

LEGO Group представила копію легендарного собору Саґрада Фамілія в Барселоні. Цей реліз присвятили сторіччю з дня смерті видатного архітектора Антоніо Гауді. Модель стала наймасштабнішою в історії виробника за кількістю деталей: конструктор складається з 12 060 елементів.

До роботи підійшли з максимальною деталізацією, відтворивши не лише зовнішній вигляд собору, а й саму логіку його зведення. Процес складання повністю повторює реальні етапи будівництва історичної споруди. Спочатку зводяться фундамент, апсида та крипта. Далі йде робота над фасадом Різдва, створеним ще за життя Гауді, та фасадом Страстей Христових. Після цього збираються величні нави, західна ризниця та шість культових веж. Фінальний етап будівництва об'єднує модель разом зі східною ризницею та фасадом Слави.

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LEGO створив копію Саґрада Фамілія / Фото LEGO

Дизайнери LEGO також відтворили ефект різнокольорових вітражів, щоб передати особливу гру світла, притаманну справжньому храму. Готова модель має висоту понад 62 см, ширину 47 см та глибину 39 см, тому її можна розглядати з будь-якого ракурсу.

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Дизайнером серії виступив Рок Жгалін Кобе. Він каже, що команда відчувала величезну відповідальність, створюючи новий конструктор. За його словами, головною метою було з максимальною повагою вшанувати задум Гауді, передати всю складність споруди та втілити це в унікальний досвід для користувачів.

Це не лише найбільший набір LEGO за всю історію, а й модель одного з найамбітніших архітектурних творінь у світі. Збалансувати масштаб і точність, залишаючись вірними живому пам'ятнику, що розвивається вже понад століття, було унікальним дизайнерським викликом – і ми неймовірно пишаємося тим, що його подолали,

– каже дизайнер.



Саґрада Фамілія з деталей конструктора LEGO / Фото LEGO

Набір розрахований на дорослу аудиторію віком від 18 років. Під час складання можна використовувати додаток LEGO Builder з інтуїтивними 3D-інструкціями та функцією відстеження прогресу.

Передзамовлення на конструктор LEGO Architecture Саґрада Фамілія (артикул 21065) відкривається вже зараз, а офіційний світовий старт продажів запланований на 1 листопада 2026 року. Роздрібна ціна набору становитиме 749,99 євро. Купити новинку можна буде на офіційному сайті компанії та у фірмових магазинах LEGO.



LEGO випустив базиліку Антоніо Гауді / Фото LEGO

Будівництво найвищої вежі Саґради Фамілії завершене

Нещодавно стала відома історична новина – завершено будівництво найвищої вежі Саґради Фамілії у Барселоні – Вежі Ісуса Христа, передає 24 Канал. Уявіть собі, будівництво базиліки тривало цілих 144 роки. Через складний проєкт та втрату більшості архітектурних креслень Антоніо Гауді, цю споруду десятиліттями називали "назавжди незавершеною".

Папа Лев XIV вже 10 червня, у день сторіччя від смерті архітектора Антоніо Гауді, під час урочистої меси освятить завершену Вежу Ісуса Христа. Місцеві жителі та поціновувачі творчості Гауді вже і не вірили, що колись споруда може стояти без будівельних кранів.