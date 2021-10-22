Ледь не зіпсували: пара за безцінь купила малюнок, який виявився роботою видатного художника

Подружжя з Великої Британії випадково придбало малюнок видатного художника Люсьєна Фрейда, але навіть не підозрювало про це. Пара, імена якої не розголошують, навіть планувала використати його як піддон для крапель масла при ремонті мотоциклу.

Чоловічий портрет, на якому, як з'ясувалося пізніше, зображений інший художник Девід Доусон, британці купили всього за 12 фунтів стерлінгів (430 гривень). Про його реальну цінність вони не здогадувалися.

Це цікаво Вікові обмеження для гемблерів: зі скількох років можна грати в казино у різних країнах



Гравюра Люсьєна Фрейда / Фото Daily Mail

Одного разу вони побачили схожі роботи по телевізору у програмі "Секрети музею", тож вирішили звернутися до аукціоністів, щоб перевірити малюнок. Він справді виявився однією з 46 гравюр Люсьєна Фрейда.

Я був радий повідомити цій парі, що малюнок, який вони купили дешевше, ніж піцу, дійсно був роботою, ймовірно, найвідомішого художника-фігуратора 20 століття,

– сказав мистецтвознавець Вілл Гілдінг.

Тепер на портрет Девіда Доусона чекає аукціон. Попередньо експерти оцінили його вартість у 12 – 18 тисяч фунтів стерлінгів (433 – 651 тисяча гривень). Кілька років тому інша гравюру Фрейда продали у Нью-Йорку за 30 тисяч доларів (786 тисяч гривень за нинішнім курсом).