Дивний лайфхак: жінка показала, як насправді потрібно розгортати мішки для сміття

У тіктоці завірусилося відео, на якому жінка показала, як нібито правильно розмотувати мішки для сміття. Це викликало жваву дискусію у мережі.

Лайфхак жінки дозволяє легко змінювати мішечки для сміття.

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Блогерка вирішила покласти цілий рулон чорних пакетів на дно смітника, а потім потрібно легко витягнути новий, коли використаний пакет буде повністю заповнений.

Я не можу повірити, що відкрила для себе це щойно! Подивіться і подякуйте мені пізніше,

– розповідає вона у кадрі.

Що про це кажуть у соцмережах

Частина користувачів соцмереж називають цей лайфхак "геніальним" і "суперкрутим", тоді як інші занепокоєні безладом. Скептики кажуть, що якщо мішок порветься або протече, це зіпсує всі пакети.