У Британії кур'єр виграв у лотерею: чи кинув він свою роботу

Кур'єр з Великої Британії випробував свою удачу у лотерею і вона йому посміхнулася. Чоловік виграв 500 тисяч фунтів стерлінгів (тобто понад 24 мільйони гривень).

Однак навіть попри виграш, 28-річний чоловік не залишив свою роботу.

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Після перемоги у розіграші він забрав суму приблизно у 200 разів більше, ніж заробляє за рік.

Я збираюся трохи подумати про це, але ми хотіли б купити новий будинок і поїхати у відпустку,

– сказав він, сподіваючись поїхати до Румунії, звідки він виїхав у 2019 році.

Проте чоловік не планує залишати свою роботу доставки, яка приносить йому приблизно 480 фунтів стерлінгів на тиждень і 24 960 фунтів стерлінгів на рік, попри те, що він отримав шматочок удачі. Він навіть з'явився на роботу наступного дня.

"Я дуже радий перемозі і сповнений емоцій", – додав він.

Раніше американці пощастило виграти приз у лотерею. Дізналася вона про це у вкрай незвичний спосіб – коли гортала стрічку своїх соцмереж. За словами жінки, її шок досі не зник. Переможниця повідомила, що планує використати частину свого виграшу, на родинну подорож.

Ще одна американка зі штату Вашингтон купила лотерейний білет і навіть не підозрювала, що зірвала куш. Своє щастя вона усвідомила аж за кілька місяців.

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