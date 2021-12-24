Куплена за безцінь каблучка виявилася у 2000 разів дорожчою: як таке можливо

Британка за безцінь придбала каблучку в благодійному магазині. Можна лише уявити, яким було її здивування, коли вона дізналася, що прикраса коштує щонайменше у 2000 разів дорожче.

Кільце обійшлося жінці в 1 фунт стерлінгів (37 гривень), тож зрозуміло, чому вона подумала, що це звичайна біжутерія. Усе змінилося, коли вона завітала на програму Antiques Roadshow, в якій експерти оцінюють вартість різного антикваріату, що приносять на шоу.

До теми Жінка придбала глобус за 150 фунтів і продала в 770 разів дорожче: як їй це вдалося

Жінка принесла куплену каблучку. Вона розповіла експертові Джону Бенджаміну де та за скільки купила прикрасу, чим відверто його здивувала.

Він пояснив, що у каблучки досить незвична рифлена спинка. Також спеціаліст зауважив, що узор з ефектом сонячних променів типовий для ювелірних виробів періоду 1790 – 1800 років.

Каблучка виявилася золотою, а камінці – алмазом та рубінами / Скриншот BBC

Виявилося, що ця каблучка була виготовлена з 22-каратного яскраво-жовтого золота. Ба більше, температурний тест показав, що найбільший камінь у каблучці – це справжній алмаз, а навколо нього розташувалися 8 коштовних рубінів.

Це справді рідкісна річ. Це кільце магнатів, яке через 200 років звідкись неподалік від Тадж-Махалу потрапило у благодійну крамницю. Ваш 1 фунт стерлінгів коштує 2000 (73,2 тисячі гривень, – 24 канал),

– підсумував Джон Бенджамін.

Власниця була шокована справжньою вартістю прикраси / Скриншот BBC

Жінка була приголомшена цією звісткою, адже спершу вона думала, що це лише симпатична дрібничка з красивим склом. Тепер, коли каблучка виявилася коштовністю, вона носитиме її з гордістю.

Цікава історія – дайвер знайшов старовинний меч біля узбережжя Ізраїлю: дивіться відео