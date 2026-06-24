У Threads одна з користувачок spartakivna поділилася дописом про те, як її фотографує чоловік. Дівчина буквально відкрила скриньку Пандори, бо інші жінки почали також ділитися шедеврами від чоловіків. А що таке? Вони митці, вони так бачать!

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Чоловіки фотографують коханих жінок: мережа вибухнула кумедними кадрами

Дівчина показала світлину, на якій вона мала б стати головною героїнею, але щось пішло не так. Фото виявилося розмитим, а головною героїнею стала гілка на передньому плані.

Дівчата, покажіть одне фото, яке доводить, що вас фотографував ваш любимий чоловік. Я почну,

– написала користувачка.



Жінка показала кадр, який зробив її чоловік / Фото з соцмереж

Що найцікавіше, дівчина сама фотографиня. У коментарях вона також зазначила, що чоловік пішов на великі жертви, коли її фотографував – його ужалила бджола.

Жодної надії на те, що чоловіки колись навчаться нас фоткати. Але зато який контент ви нам даруєте,

– додала дівчина.

В результаті її допис "залетів" на понад 10 тисяч вподобайок та купу коментарів. Ось ці шедеври:



Як чоловік фотографує дружину / Фото з соцмереж



Кумедні фото від чоловіків для дружин / Фото з соцмереж



Дружина попросила чоловіка її сфотографувати / Фото з соцмереж



Кумедні фотки чоловіка та дружини / Фото з соцмереж



Коли чоловік робить світлину для дружини / Фото з соцмереж



Смішні аматорські фотографії / Фото з соцмереж



Кумедні домашні фото людей / Фото з соцмереж



Як чоловіки фотографують дружин / Фото з соцмереж



Смішні фото дружин в кадрі чоловіків / Фото з соцмереж



Невдалі фото дружин в об'єктиві чоловіків / Фото з соцмереж



Смішні кадри від чоловіків для жінок / Фото з соцмереж

До речі, історія з авторкою допису закінчилася добре... принаймні для неї. Після "виховної бесіди" чоловік таки зробив для неї гарні кадри у воді. Вітаємо!