У Threads одна з користувачок spartakivna поділилася дописом про те, як її фотографує чоловік. Дівчина буквально відкрила скриньку Пандори, бо інші жінки почали також ділитися шедеврами від чоловіків. А що таке? Вони митці, вони так бачать!
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Чоловіки фотографують коханих жінок: мережа вибухнула кумедними кадрами
Дівчина показала світлину, на якій вона мала б стати головною героїнею, але щось пішло не так. Фото виявилося розмитим, а головною героїнею стала гілка на передньому плані.
Дівчата, покажіть одне фото, яке доводить, що вас фотографував ваш любимий чоловік. Я почну,
– написала користувачка.
Жінка показала кадр, який зробив її чоловік / Фото з соцмереж
Що найцікавіше, дівчина сама фотографиня. У коментарях вона також зазначила, що чоловік пішов на великі жертви, коли її фотографував – його ужалила бджола.
Жодної надії на те, що чоловіки колись навчаться нас фоткати. Але зато який контент ви нам даруєте,
– додала дівчина.
В результаті її допис "залетів" на понад 10 тисяч вподобайок та купу коментарів. Ось ці шедеври:
Як чоловік фотографує дружину / Фото з соцмереж
Кумедні фото від чоловіків для дружин / Фото з соцмереж
Дружина попросила чоловіка її сфотографувати / Фото з соцмереж
Кумедні фотки чоловіка та дружини / Фото з соцмереж
Коли чоловік робить світлину для дружини / Фото з соцмереж
Смішні аматорські фотографії / Фото з соцмереж
Кумедні домашні фото людей / Фото з соцмереж
Як чоловіки фотографують дружин / Фото з соцмереж
Смішні фото дружин в кадрі чоловіків / Фото з соцмереж
Невдалі фото дружин в об'єктиві чоловіків / Фото з соцмереж
Смішні кадри від чоловіків для жінок / Фото з соцмереж
До речі, історія з авторкою допису закінчилася добре... принаймні для неї. Після "виховної бесіди" чоловік таки зробив для неї гарні кадри у воді. Вітаємо!